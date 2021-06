Kevin De Bruyne est passé sur le billard, récupération plus rapide envisagée

Kevin De Bruyne a subi une intervention chirurgicale ce samedi à l'orbite. Ce passage sur le billard pourrait "accélérer le processus de récupération" du Diable Rouge, a annoncé Roberto Martinez samedi au centre national du football. "Tout s'est très bien déroulé et il se sent bien. Kevin De Bruyne sera présent lundi à Tubize et présent dans l'équipe pour l'Euro."(Belga)

