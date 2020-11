Kim Vanreusel n'est pas parvenue à se classer en bon ordre dans la manche initiale pour avoir le droit de disputer la seconde manche du premier slalom et de la deuxième épreuve de la Coupe du monde de ski alpin 2020-2021, samedi à Levi en Finlande. Notre compatriote s'est classée 49e sur 69 concurrentes. Dossard 68, l'Anversoise de 22 ans a signé le temps de 58.18 secondes, à 3.99 secondes de la Slovaque Petra Vlhova, meilleur temps en 54.19. Seules les trente meilleures du premier parcours avaient le droit de s'élancer sur le second.Mikaela Shiffrin, reine du slalom dont elle est la quadruple championne du monde en titre et détentrice de six globes de la Coupe du monde de la spécialité, retrouvait la compétition après une interruption de dix mois due d'abord en raison du décès inopiné de son père, de la pandémie de coronavirus puis d'une blessure au dos qui l'a empêchée de prendre part à la première épreuve de la saison le géant de Sölden le 17 octobre dernier en Autriche. L'Américaine, deuxième meilleur temps, a concédé 15/100es à Vlhova, détentrice du petit globe de slalom. La seconde manche est programmée à 13h15. (Belga)