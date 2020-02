Alors qu'Ysaline Bonaventure (WTA 115) était initialement prévue, c'est finalement Kirsten Flipkens (WTA 81) qui a été choisie par le capitaine belge Johan Van Herck pour le 4e simple du match de Fed Cup entre la Belgique et le Kazakhstan, qualificatif pour la phase finale, samedi à Courtrai. La Campinoise sera opposée à Zarina Diyas (WTA 63).La Belgique mène 2-1. Samedi, Elise Mertens (WTA 19) s'est imposée 6-1 et 7-6 (7/1) en 1 heure et 44 minutes face à Yulia Putintseva (WTA 34) dans le premier match de la journée. Le double est prévu après le 4e simple. La Belgique et le Kazakhstan se sont quittés à égalité, une victoire partout, après la première journée vendredi. Elise Mertens avait donné le premier point à la Belgique en battant Zarina Diyas 1-6, 6-2 et 6-1, puis Ysaline Bonaventure s'est inclinée en trois sets 3-6, 7-6 (7/2) et 6-2 contre Yulia Putintseva (WTA 34). Le pays vainqueur de cette rencontre sera qualifié pour la phase finale de la Fed Cup qui réunira 12 nations du 14 au 19 avril à Budapest en Hongrie. (Belga)