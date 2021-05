Bis repetita. Petra Kvitova (WTA 12) sera une nouvelle fois l'adversaire de Greet Minnen (WTA 125) au premier tour d'un tournoi du Grand Chelem. Quatre mois à peine après l'avoir affrontée lors de son entrée en lice à l'Open d'Australie, la Tchèque, 31 ans, retrouvera dimanche la Campinoise de 23 ans en deuxième match à partir de 11h, sur le court Suzanne Lenglen, à Roland-Garros."J'avoue que lorsque j'ai appris hier que j'allais l'affronter, je me suis dit +Encore ?+", a-t-elle confié samedi en conférence de presse. "Cela remonte à peine à quelques mois (ndlr : elle s'était imposée 6-3, 6-4). Mais bon, ce sera sur terre battue cette fois-ci. Ce sera donc différent. Les balles avancent assez vite ici. C'est une bonne chose pour moi. Je me rappelle l'avoir déjà rencontrée sur terre battue à Stuttgart il y a quelques années. Je vais tâcher de bien jouer, de lui mettre la pression. Ce sera important de la faire courir. Sans quoi, elle peut très bien jouer, en s'appuyant sur son coup droit." Petra Kvitova et Greet Minnen se sont en effet déjà affrontées sur terre battue à Stuttgart, en 2019. Et la gauchère de Bilovec s'était imposée 6-1, 6-4, non sans avoir dû s'employer dans le deuxième set. L'ancienne double lauréate de Wimbledon est en tout cas ravie d'être de retour à Roland-Garros, où elle a atteint les demi-finales, l'automne dernier, battue par Sofia Kenin. "C'est comme si c'était hier", a-t-elle souri. "Les souvenirs sont encore très frais dans ma mémoire. Cela avait été une très belle quinzaine. Je suis très heureuse d'être ici. J'aime bien jouer sur cette terre battue. Les bulles sont toujours sont toujours présentes, ce qui est parfois difficile pour moi, car j'aime sortir prendre un café, mais il faut faire avec. Cela fait près de quinze ans que je suis sur le circuit, j'ai vécu beaucoup de choses, mais je me sens encore en bonne forme. On essaie toujours de trouver de nouvelles choses amusantes à faire à l'entraînement, car c'est souvent la bonne humeur qui aide à être performante." (Belga)