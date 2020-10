L'Absym se réjouit que les soins courants puissent se poursuivre

L'Association belge des syndicats de médecins (Absym) se réjouit que les généralistes et les spécialistes extra-hospitaliers puissent continuer à exercer les soins courants. Contrairement au lockdown du printemps, ils peuvent poursuivre les soins non urgents dans leur cabinet.Au sein des hôpitaux, les médecins spécialistes peuvent continuer à consulter pour les soins courants, dans la mesure où l'organisation des soins pour les patients Covid-19 le permet. Aucune restriction n'est prévue en dehors des hôpitaux, se félicite l'Absym, ni pour les médecins généralistes ni pour les spécialistes extra-hospitaliers en ce qui concerne les consultations, pour autant que les mesures d'hygiène soient strictement respectées. "Il est vital pour les patients que les médecins soient autorisés à garder les portes de leur cabinet ouvertes", souligne l'organisation, estimant "raisonnable que le gouvernement n'intervienne plus de manière aussi drastique qu'au printemps dernier". (Belga)

