Ursula von der Leyen et Charles Michel d'une part, et Boris Johnson de l'autre, signeront mercredi l'accord "post-Brexit" dégagé in extremis le 24 décembre par les deux parties, annoncent mardi le Conseil européen (Etats membres) et la Commission européenne.La présidente de la Commission européenne et le président du Conseil européen apposeront leur signature au nom de l'UE sur le document de l'"accord de commerce et de coopération" à 9h30 heure belge. A Londres, le Premier ministre britannique signera le document pour le Royaume-Uni, de quoi permettre son entrée en vigueur provisoire au 1er janvier (vendredi). Le texte devra a posteriori être approuvé par le Parlement européen, sans doute en février ou mars prochain. La conclusion très tardive des négociations, à quelques jours seulement de la fin de la période de transition, ne permettait en effet pas le vote du Parlement avant son entrée en vigueur. Côté britannique, la Chambre des Communes a exceptionnellement été convoquée mercredi dès 9h30 (heure de Londres, 10h30 en Belgique). Mardi, les 27 ont donné leur feu vert à l'accord via une procédure écrite qui doit se clôturer sous peu, selon une source européenne. (Belga)