Le "nouveau loup" qui aurait été repéré en Flandre est selon toute vraisemblance la louve Noëlla d'après les recherches sur l'ADN menées par l'Institut flamand de recherche sur la nature et la forêt (INBO). Des empreintes de pattes ont toutefois été retrouvées dans la réserve naturelle de Duinengordel à Oudsbergen et pourraient appartenir à un autre loup.Quelques observations livrées par l'ASBL Welkom Wolf fin décembre ont été confirmées par l'INBO après des analyses sur place. Celles-ci, menées à Zoersel, révèlent la présence de la louve Noëlla, tout comme une trace de son ADN sur un mouton mort à Balen le lendemain de Noël. Noëlla s'est ensuite déplacée pour se rendre sur le territoire occupé par August, un autre loup installé dans la région. Plus tard, les deux loups ont été pris en photos. "Le loup qu'on croyait avoir aperçu est selon toute vraisemblance Noëlla, mais nous ne le saurons pas avec certitude tant que nous n'aurons pas trouvé son ADN dans son nouvel habitat", a expliqué l'INBO. "Les matières fécales collectées jusqu'à présent proviennent de l'ADN d'August." Les empreintes trouvées dans la réserve naturelle de Duinengordel à Oudsbergen le 18 décembre pourraient appartenir à un autre loup. Des excréments avaient été trouvés mais l'INBO n'a pas encore pu identifier l'ADN. (Belga)