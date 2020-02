Brussels South Charleroi Airport sensibilise lundi son personnel aux symptômes du nouveau coronavirus et aux mesures d'hygiène à prendre, a confirmé le porte-parole de l'aéroport. La décision fait suite à l'évolution de l'épidémie en Italie."Nous passons désormais en phase de sensibilisation. Nous n'avions jusqu'à présent pas de vols en provenance de zones directement touchées, mais le phénomène semble avoir évolué au nord de l'Italie, où nous avons des vols", explique le porte-parole de l'aéroport de Charleroi Vincent Grassa. Le trafic de l'aéroport n'est pas perturbé. Les vols vers l'Italie continueront à avoir lieu comme prévu. L'aéroport de Charleroi reste en contact avec le Service public fédéral Santé publique pour renforcer ces précautions si nécessaire. Le SPF n'a jusqu'à maintenant pas recommandé de mesure supplémentaire pour les aéroports. Le personnel de Brussels Airport a quant à lui déjà été sensibilisé aux précautions d'hygiène. L'aéroport de Bruxelles-National ne prend pas non plus de mesure pour contrôler les passagers pour l'instant. Six personnes sont mortes des suites du covid-19 en Italie et plus de 200 ont été contaminées. Deux semaines de quarantaine ont été décrétées pour onze villes dans le nord du pays. (Belga)