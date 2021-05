Werchter Parklife, la version alternative du festival musical Rock Werchter pour cet été, a confirmé vendredi la présence de nouveaux artistes tels que Bazart, Eefje De Visser, Gabriel Rios et Selah Sue. Durant tout le mois de juillet, Werchter Parklife organisera quatre concerts par semaine, chacun pouvant accueillir un maximum de 2.500 visiteurs.À la mi-mars, Rock Werchter a annoncé le report de l'édition 2021. Cependant, l'organisation a prévu une alternative qui se tiendra du 1er juillet au 1er aout. Au programme, des concerts organisés chaque jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Plusieurs artistes comme Balthazar, Goose, Arsenal et Tourist LeMC se trouvaient déjà à l'affiche. Vendredi, l'organisation du festival a ajouté de nouveaux noms: Bazart, Eefje De Visser, Gabriel Rios, Selah Sue, Meskerem Mees, TheColorGrey, Jasper Steverlinck, Whispering Sons, Emmy d'Arc et Millionaire ont aussi été confirmés. Bart Peeters fera également un concert supplémentaire. Le programme complet se trouve sur le site web de l'organisation. La vente de tickets, exclusivement par lot de quatre, a commencé depuis mardi. Quelques concerts affichent déjà complets. L'année prochaine, Rock Werchter aura lieu du jeudi 30 juin au dimanche 3 juillet. (Belga)