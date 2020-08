L'Afrique a franchi le cap du million de cas de Covid-19, selon le comptage du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). L'Afrique du Sud est le pays le plus touché du continent.L'Afrique a, jusqu'à présent, recensé 1.007.336 cas confirmés, ainsi que 22.066 décès. Ces contaminations ne représentent, en termes de pourcentage, encore qu'une petite partie des infections dans le monde. Les experts craignent cependant que le nombre réel d'infections soit beaucoup plus élevé sur le continent qui pratique très peu de tests. L'évolution de la pandémie en Afrique est beaucoup moins grave que prévu, a déclaré cette semaine Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. L'OMS avait averti en mai que le virus pourrait, dans les six mois à venir, causer dix millions d'infections sur le sol africain. Avec plus d'un demi-million d'infections enregistrées et 9.000 décès, l'Afrique du Sud est de loin le pays du continent africain le plus touché par la pandémie. C'est également le cinquième pays le plus touché par le virus au niveau mondial. Le nombre de cas de contamination au Covid-19 semble néanmoins en baisse. "Nous commençons à voir une diminution du nombre de cas quotidiens en Afrique du Sud, mais celle-ci devra se maintenir avant que nous puissions parler d'une tendance", a déclaré Mme. Moeti. (Belga)