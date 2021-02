L'Agence européenne des médicaments (EMA) autorisera le 11 mars le vaccin de l'entreprise pharmaceutique Janssen, a indiqué vendredi une source européenne à l'agence de presse Bloomberg.L'Agence est, selon cette même source qui souhaite rester anonyme, également en pourparlers pour l'approbation du vaccin russe Spoutnik V. La Commission européenne a fait savoir jeudi que le vaccin Janssen pourra être livré au sein de l'Union européenne (UE) dès avril. L'UE a conclu des accords avec la firme pour l'achat de 200 millions de doses, avec une option pour 200 millions supplémentaires. Les États-Unis devraient approuver le médicament de Janssen vendredi. Il s'agirait, pour l'UE et les États-Unis, du quatrième vaccin contre le Covid-19 approuvé, après ceux de Pfizer/BioNTech, Moderna et AstraZeneca. Les vaccins allemand et américain CureVac et Novavax attendent également l'autorisation de mise sur le marché européen de la part de l'EMA. En cas de résultats positifs, CureVac prévoit de commencer à approvisionner les États membres européens avant l'été. La Commission a conclu un contrat-cadre avec CureVac pour la fourniture de 405 millions de doses, dont 5,8 millions achetées par la Belgique. Des discussions préliminaires ont lieu entre Novavax et la Commission qui prévoit de commander 100 millions de doses à l'entreprise américaine. Selon les chiffres présentés par la présidente de la Commission, Ursula Von der Leyen, aux chefs de gouvernement, 20 millions de doses livrées aux 27 États membres n'ont pas encore été administrées, provoquant des doutes quant à la capacité des services sanitaires nationaux à faire face à l'afflux attendu de livraisons de vaccins. (Belga)