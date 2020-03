L'Ajax a finalement conclu le transfert du Brésilien Giovanni Manson Ribeiro. Le milieu offensif de 18 ans arrive en provenance de Santos. L'Ajax avait des difficultés à conclure le transfert et s'était adressé à la fédération internationale, la FIFA.La fédération brésilienne (CBF) aurait refusé de délivrer le certificat de transfert international de Giovanni, raison pour laquelle le transfert ne pouvait pas être complété. L'Ajax et le joueur n'étaient pas d'accord avec la décision de Santos et de la CBF. La FIFA a donné raison à l'Ajax. Giovanni a signé un contrat portant jusqu'à l'été 2024. Dans un premier temps, il intégrera la Jong Ajax. (Belga)