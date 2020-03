L'Allemagne compte fermer ses frontières, dès lundi, avec la France, l'Autriche et la Suisse, à cause du coronavirus. La mesure prendra effet dès 8h00, indiquent des sources gouvernementales.Selon des informations recueillies par l'agence de presse DPA, le transport de marchandises entre l'Allemagne et ses voisins devrait rester inchangé. Les navetteurs devraient également être autorisés à traverser les frontières, selon les mêmes sources. Le plan a été approuvé par la chancelière allemande ainsi que les dirigeants de quatre États fédérés du pays. (Belga)