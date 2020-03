Le gouvernement fédéral et les Länders allemands prévoient d'interdire tous les rassemblements de plus de deux personnes afin d'endiguer la pandémie de Covid-19. La chancelière allemande Angela Merkel et les responsables locaux ont convenu de la mesure lors d'une conférence téléphonique ce dimanche.Des exceptions sont toutefois prévues pour les familles et les gens vivant sous un même toit. (Belga)