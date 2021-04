Le champion en titre Ostende a trouvé son nouveau pivot: il s'agit de l'Américain Kenny Wooten Jr (22 ans et 2m03). Il arrivera prochainement en Belgique où il devra opérer à une quarantaine obligatoire à cause de la crise sanitaire.Après avoir vu Jon Teske et Kaleb Wesson, les deux remplaçants de Thomas Welsh, blessé, quitter le club avant même d'avoir porté le maillot ostendais, le champion en titre a jeté son dévolu sur un nouvel intérieur américain. Son nom: Kenny Wooten Jr (22 ans et 2m03). Cette saison, le nouveau pivot des Côtiers évoluait en G-League, l'antichambre de la NBA, sous les couleurs de Rio Grande Valley Vipers où il tournait à 6.4 points, 5.7 rebonds et 1.1 passe de moyenne en 22 minutes. Une fois qu'il sera arrivé en Belgique, il devra opérer à une quarantaine obligatoire en raison de la crise sanitaire. Pour rappel, en championnat, Ostende s'est imposé vendredi soir sur le parquet de Malines (73-104) et occupe la première place du classement, en compagnie de Mons, avec un bilan de 13 victoires pour 3 défaites. (Belga)