Le conseiller communal Marc Elsen, ancien bourgmestre de la Ville de Verviers, a rendu sa démission sous les applaudissements de l'hémicycle et après avoir été remercié par la plupart des groupes politiques présents, lors du conseil communal lundi soir. Ce fait marquant s'ajoute à celui du renversement de l'actuelle majorité et de la bourgmestre Muriel Targnion lors de ce conseil communal."Il y a près de 32 ans, c'était dans l'enceinte que j'entrais en fonction comme conseiller communal", a rappelé l'ancien maïeur, "je souhaitais boucler la boucle, le moment est venu de céder le relais à d'autres jeunes générations. Je pars avec une certaine tristesse, celle de démissionner dans ces conditions-là et avec la satisfaction d'avoir fait ce que je croyais devoir faire, avec le sentiment du devoir accompli". Après avoir remercié ses différents collaborateurs, sa famille, l'administration, les enseignants ainsi que le personnel communal, l'homme a alors quitté la salle, avec une certaine émotion. Cette démission du conseiller cdH n'est pas une surprise. Il l'avait en effet annoncée fin août à la suite de désaccords survenus avec son parti. "Lors du prochain conseil communal, je démissionnerai de mon poste de conseiller communal", avait-il indiqué à l'agence Belga, confirmant une information de la RTBF. Marc Elsen désapprouve l'implication de son parti dans la mise en place du nouveau pacte de majorité qui a destitué lundi la bourgmestre Muriel Targnion et son collège communal pour propulser le socialiste Jean-François Istasse à sa place. Pour le moment, l'ancien maïeur, marqué par les récents événements, n'envisage pas de revenir en politique. (Belga)