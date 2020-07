L'ancien international néerlandais Wim Suurbier est décédé dimanche à l'âge de 75 ans des suites d'une hémorragie cérébrale. Son ancien club, l'Ajax Amsterdam, l'a annoncé dimanche.Suurbier se trouvait depuis avril en soins intensifs au centre médical universitaire d'Amsterdam. Suurbier a joué avec l'Ajax, où il avait été formé, entre 1964 et 1977. L'arrière-droit avait notamment remporté trois Coupes des Champions (1971, 1972, 1973). Il était considéré comme le premier "latéral moderne" des Pays-Bas car il était très offensif et délivrait des assists. Après l'Ajax, il a aussi joué une saison à Schalke 04 et une à Metz, avant de partir aux Etats-Unis. Il a terminé sa carrière en 1987 à l'âge de 42 ans. Suurbier a disputé les Coupes du monde 1974 et 1978 avec les Pays-Bas, perdant en finale contre l'Allemagne de l'Ouest (2-1) et l'Argentine (3-1 après prolongations). (Belga)