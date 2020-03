L'ancien président finlandais et prix Nobel de la paix porteur du coronavirus

L'ancien président finlandais et prix Nobel de la paix Martti Ahtisaari, 82 ans, est porteur du coronavirus, a annoncé mardi la présidence finlandaise."Le président Ahtisaari se porte bien étant donné les circonstances", a indiqué la présidence dans un communiqué. Elle précise que l'ancien chef d'Etat a été testé positif dans la journée de lundi, sans donner davantage de détails. Président de la Finlande de 1994 à 2000, Martti Ahtisaari a reçu en 2008 le prix Nobel de la paix, en récompense de ses efforts en faveur de la résolution des conflits et de ses talents de médiateur, notamment en Indonésie, en Namibie, en Irlande du Nord et dans les Balkans. Samedi, son épouse Eeva, 83 ans, a également été testée positive au virus. On compte officiellement 700 cas déclarés de coronavirus en Finlande, où la pandémie a fait officiellement un mort, mais seuls les patients à haut risque sont testés. Selon les autorités, le nombre de cas pourrait être 30 fois plus élevé. La semaine dernière, la Première ministre Sanna Marin avait déclaré l'état d'urgence en vertu duquel la frontière a été fermée aux non-résidents et les rassemblements de plus de 10 personnes ont été interdits. (Belga)

