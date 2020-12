L'Anglais Lee Westwood, 47 ans, est redevenu le numéro 1 européen de golf, dimanche à Dubaï, grâce à sa deuxième place au DP World Tour, la grande finale de la saison 2020, remportée par son compatriote Matthew Fitzpatrick.Déjà sacré en 2000 et 2009, Westwood a encore joué -4 dimanche sur le parcours de Jumeirah, comme vendredi et samedi, et cela lui a suffi pour s'assurer une troisième couronne européenne aux dépens de l'Américain Patrick Reed, en tête de la Race to Dubaï avant ce dernier tournoi. Westwood avait remporté son 25e titre de l'European Tour en début de saison à Abou Dhabi. "Cela fait 20 ans que j'était à Valderrama et que j'ai terminé deuxième de l'American Express Championship pour remporter l'Ordre du Mérite à l'époque. J'ai gagné ici en 2009 pour remporter la Race to Dubaï et maintenant je termine deuxième pour la gagner aujourd'hui. Cela ne devient pas plus facile et j'aime simplement jouer au golf contre ces jeunes joueurs formidables", a déclaré Westwood après sa sacre européen. (Belga)