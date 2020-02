L'animateur de Classic 21, Éric Laforge, est décédé

L'animateur de radio de Classic 21, Eric Laforge (56 ans), est décédé dans la nuit de vendredi à samedi à la suite des complications d'une intervention chirurgicale, a annoncé la RTBF."Les auditeurs se souviendront de sa voix, de son ton, son impertinence... mais surtout de ses anecdotes sur le rock. L'animateur au côté atypique ne laissait personne indifférent", évoque la chaine publique. Éric Laforge avait étudié à l'École Supérieure de Journalisme de Paris avant d'officier sur les grandes stations françaises (Europe 1, RTL2, NRJ et Radio France) et d'atterrir en 2004 sur Classic 21 pour ses premiers remplacements. Ce fan de Bruce Springsteen animait le Morning Club, la matinale de la chaîne. "Sa passion communicative pour la musique se traduisait aussi dans ses livres et dans les conférences qu'il donnait très régulièrement en Wallonie et à Bruxelles. Il exprimait également son amour de la BD dans le cadre une séquence hebdomadaire", précise la RTBF. (Belga)

