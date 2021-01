Malines s'est imposé 3-0 face à l'Antwerp, sans son nouvel entraîneur Franky Vercauteren en quarantaine, pour le compte de la 30e journée de Jupiler Pro League, avancée après le report des 16es de finale de la Coupe de Belgique aux 2 et 3 février, dimanche. Schoofs (59e) et Hairemans (62e, 66e) ont inscrit les buts malinois.Privé de nombreux éléments dont Dieumerci Mbokani mais aussi de son nouvel entraîneur Franky Vercauteren, en quarantaine après son retour de Russie, l'Antwerp se créait la première opportunité de la partie mais Refaelov ne cadrait pas sa tête (18e). Malines réagissait et passait également tout près d'ouvrir le score mais les envois de Schoofs (23e) et Hairemans (31e) frôlaient le poteau. Dominateur face à une équipe de l'Antwerp amorphe, le Kavé faisait la différence en seconde période. Schoofs profitait d'une mauvaise relance de la défense anversoise pour ouvrir la marque (59e) avant que Hairemans ne double la mise trois minutes plus tard (62e). L'ancien joueur de l'Antwerp s'offrait ensuite un doublé après une erreur d'Alireza Beiranvand, le portier anversois qui remplace Jean Butez blessé, afin de mettre les Malinois sur du velours (66e). Au classement, l'Antwerp manque une occasion de prendre la troisième place après la défaite de Charleroi à Ostende samedi. Le 'Great Old' reste cinquième avec 31 points. Malines, de son côté, grimpe à la treizième place avec 23 points. (Belga)