L'Arménie pleure ses morts du conflit du Nagorny Karabakh

L'Arménie est entrée samedi dans trois jours de deuil à la mémoire des victimes du conflit avec l'Azerbaïdjan au Nagorny Karabakh, qui a affaibli le Premier ministre Nicol Pachinian."La nation toute entière a vécu et traverse un cauchemar", a déclaré Nicol Pachinian dans une allocution vidéo avant une procession qu'il doit mener vers un mémorial à Erevan où les victimes sont enterrées. "Parfois, il semble que tous nos rêves ont été anéantis et notre optimisme détruit", a-t-il ajouté, alors que l'opposition, qui prévoit un défilé concurrent samedi, appelle à sa démission. Arrivé aux affaires à la faveur d'une révolution pacifique en 2018 en incarnant les espoirs de la population de remplacer des élites post-soviétiques corrompues, il est très critiqué depuis la défaite des forces arméniennes face à l'armée azerbaïdjanaise au Nagorny Karabakh. Plus de 5.000 personnes, y compris des civils, ont été tués dans les deux pays ex-soviétiques dans le conflit qui a éclaté fin septembre autour de cette enclave peuplée d'Arméniens en Azerbaïdjan. Un accord humiliant pour l'Arménie a été signé sous l'égide de Moscou le 9 novembre, accordant d'importants gains territoriaux à l'Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie, même si le Nagorny Karabakh survit amoindri. Cet accord a provoqué de la colère en Arménie, où l'opposition manifeste presque chaque jour pour obtenir la démission du Premier ministre et appelle à une grève générale à partir du 22 décembre. En vertu de l'accord signé, la Russie a déployé quelques 2.000 soldats de maintien de la paix au Karabakh. Un démineur russe a été tué par une explosion cette semaine. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.