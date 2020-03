Volley Belgium, la fédération belge de volley, a confirmé lundi l'arrêt jusqu'à la fin de la saison de toutes ses compétitions à cause de la pandémie de coronavirus. La Ligue de volley belge l'avait devancé samedi en annonçant déjà la nouvelle."En concertation entre Volley Belgium, la Fédération Volley Wallonie-Bruxelles et Volley Vlaanderen, il a été décidé d'arrêter immédiatement toutes les compétitions sur le territoire belge pour le reste de la saison 2019-2020. Ceci signifie aussi que toutes les organisations planifiées sont annulées, pour les jeunes et les seniors", pouvait-on lire dans le communiqué publié lundi. Aucun titre de champion ne sera attribué en Euromillions Volley League, D1 masculine, mais l'attribution des tickets européens, "en dialogue avec les deux ligues", doit être décidée d'ici au 31 mars, à l'instar de l'introduction de la réforme de la compétition prévue pour la saison prochaine. La fédération doit encore se prononcer sur plusieurs points sportifs dans les séries inférieures. En effet, Volley Belgium annonce qu'elle devra, pour le 31 mars également, prendre des décisions sur l'attribution des titres de champions et désigner les descendants dans toutes les séries. Volley Belgium a regretté "devoir prendre cette décision" mais "la santé des joueurs, joueuses, fans, entraineurs, volontaires et officiels ne peut pas être mise en danger". (Belga)