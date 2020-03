L'AS Rome, club de Serie A, dédiera son premier match avec public après la crise du coronavirus au personnel médical, 5.000 tickets seront notamment offerts aux médecins et aux infirmiers.Le club romain rendra également hommage aux personnel des soins de santé qui ont perdu la vie à cause du coronavirus. Une partie des revenus des tickets de ce match sera versé à la campagne du club destinée à récolter de l'argent pour fournir du matériel médical dans la capitale italienne. Pour le moment, l'AS Rome a déjà récolté plus de 500.000 euros. À partir de la saison prochaine, le personnel médical pourra également bénéficier d'un tarif réduit pour assister aux matches des Giallorossi. (Belga)