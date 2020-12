L'Autrichien Josef Aschbacher, le scientifique qui a mené à bien le programme phare de l'observation de la Terre, Copernicus, a été nommé jeudi à la tête de l'Agence spatiale européenne (ESA), a annoncé l'agence dans un communiquéLe Conseil de l'ESA a nommé Josef Aschbacher, 58 ans, au poste de directeur général de l'ESA, pour un mandat de quatre ans. Il succèdera à l'Allemand Jan Wörner, dont le mandat se terminera le 30 juin 2021, précise l'agence spatiale, qui compte 22 Etats membres. Josef Aschbacher prendra la tête d'une agence dotée d'un budget de plus 6,6 milliards d'euros en 2020, avec des activités allant de la surveillance de la planète au système de positionnement par satellites Galileo, en passant par la recherche, les transports spatiaux et de futures missions vers la Lune puis Mars. Professionnel respecté, ce docteur en sciences naturelles de l'Université d'Innsbruck dirige actuellement les programmes d'observation de la Terre de l'agence spatiale, dont l'emblématique "Copernicus", au service de l'environnement, qu'il a mené à bien. Il a contribué à porter le projet sur les fonts baptismaux en 1998, quand l'ESA -avec les principales agences spatiales nationales- et la Commission européenne lancent une initiative pour relever le défi du protocole de Kyoto, visant à combattre le changement climatique. Le Dr Aschbacher a "plus de trois décennies d'expérience au sein d'organisations internationales, notamment l'ESA, la Commission européenne, l'Agence spatiale autrichienne et l'Institut asiatique de technologie", ajoute l'ESA. (Belga)