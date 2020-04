L'édition 2020 du Tour de Suisse (WorldTour) a été annulée en raison du coronavirus, ont annoncé vendredi les organisateurs. Un report à une date ultérieure au cours de l'année civile "n'est pas faisable en termes logistiques et financiers". L'épreuve aurait dû se tenir du 7 au 14 juin."L'association du Tour de Suisse, en accord avec tous les partenaires concernés, a décidé d'annuler, à un stade précoce, le Tour de Suisse 2020. Et cela même si les autorités fédérales n'ont pas encore imposé d'interdiction. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est la première fois que la Boucle nationale n'aura pas lieu", ont expliqué les organisateurs dans un communiqué. "Nous sommes convaincus que la meilleure solution possible est d'apporter de la clarté et une sécurité de planification à tous les participants, fans et partenaires", a expliqué Olivier Senn, co-directeur de l'association Tour de Suisse. "Pour le Tour de Suisse, cette annulation est également une étape importante si nous voulons avoir la moindre chance pour assurer la poursuite de cet événement." Egan Bernal s'était imposé en 2019. (Belga)