L'électricité a été rétablie dimanche au Pakistan, plongé dans le noir toute la nuit précédente après une gigantesque coupure de courant, selon des responsables gouvernementaux.La panne a affecté toutes les grandes villes dont la capitale Islamabad, le grand hub économique Karachi et la deuxième plus grande agglomération, Lahore. Les coupures d'électricité sont fréquentes au Pakistan, qui fait face depuis des années à une crise énergétique chronique et dont le système de distribution est complexe et vétuste. Nombre de ses quelque 210 millions d'habitants restent privés de courant pendant de longues heures chaque jour et le phénomène s'aggrave pendant les fortes chaleurs de l'été. Cette panne a été causée par un "dysfonctionnement technique", survenu samedi à 23H41 heure locale (19h41 en Belgique) dans le sud du pays et qui a enclenché une réaction en chaîne affectant de nombreuses centrales électriques, a expliqué le ministre de l'Energie Omar Ayub Khan au cours d'une conférence de presse. Les experts tentaient dimanche déterminer les causes, a ajouté le ministre, précisant que cela prendrait du temps car la zone était encore couverte d'un épais brouillard. Un porte-parole compagnie nationale d'électricité (NTDC) a assuré que "l'alimentation électrique avait été rétablie dans tout le Pakistan". L'incident a contraint les hôpitaux à recourir à leurs générateurs de secours, mais leurs activités ne semblaient pas avoir été affectées. Netblocks, une organisation non gouvernementale qui recense les pannes d'internet, a souligné que la connectivité au Pakistan avait chuté à la suite de la coupure de courant, à "62% du niveau ordinaire", selon son compte Twitter. C'est la deuxième grande panne électrique au Pakistan en moins de trois ans après celle de mai 2018, quand l'électricité avait été partiellement coupée pendant plus de neuf heures. (Belga)