L'entreprise technologique bruxelloise Shayp lève 1,9 million d'euros

L'entreprise technologique bruxelloise Shayp, spécialisée dans la surveillance de consommation d'eau, a réalisé une levée de fonds de l'ordre de 1,9 million d'euros, informe par voie de communiqué jeudi matin la société. Deux investisseurs européens de capital-risque spécialisés dans le domaine des technologies immobilières soutiennent la jeune entreprise.La société d'investissement privée européenne Signa Innovations (Berlin) "a lancé la levée de fonds de Shayp", suivi par AMAVI Capital (Belgique), investisseur paneuropéen indépendant, ainsi que d'anciens investisseurs et Finance&Invest.brussels, "clôturant cette levée de fonds à 1,9 million d'euros", annonce la société bruxelloise. Fondée en octobre 2017, Shayp combine un capteur et un logiciel d'analyse avancé pour surveiller la consommation d'eau dans les bâtiments et les infrastructures, permettant une réduction de la consommation de l'ordre de 20%, estime Shayp. "Le secteur immobilier représente plus de 70% de l'approvisionnement en eau, et est donc un acteur important dans la lutte contre les pénuries d'eau auxquelles nous sommes de plus en plus confrontés. C'est là que nous voulons intervenir et contribuer à faire la différence", assure le PDG, Alex McCormack. A titre d'exemple, le communiqué pointe que la Ville de Bruxelles économise aujourd'hui plus de 50 millions de litres d'eau par an grâce à la technologie de Shayp. (Belga)

