Un porte-parole du candidat démocrate à la Maison Blanche Joe Biden a menacé vendredi d'"expulser" Donald Trump de la Maison Blanche s'il refusait de reconnaître une défaite, qui semblait de plus en plus probable.Joe Biden était vendredi, à 77 ans, au seuil de la Maison Blanche après avoir pris la tête dans le comptage des voix dans l'Etat-clé de Pennsylvanie, mais Donald Trump semblait déterminé à contester le verdict des urnes. Aucun vainqueur n'a encore été déclaré. "Les Américains décideront de l'issue de cette élection", a martelé vendredi un porte-parole de Joe Biden, Andrew Bates. "Et les autorités américaines sont parfaitement capables d'expulser les intrus de la Maison Blanche", a-t-il ajouté. Dans un dépouillement qui avance au compte-gouttes, la tendance s'est inversée en début de matinée: mené depuis le scrutin de mardi en Pennsylvanie, l'ancien vice-président démocrate devance désormais le président républicain d'une courte avance. Si l'ancien vice-président de Barack Obama l'emporte en Pennsylvanie, il deviendra le 46e président américain le 20 janvier, quelle que soit l'issue du dépouillement dans les autres Etats. Donald Trump a crié jeudi une nouvelle fois à la fraude, sans apporter de nouveaux éléments. (Belga)