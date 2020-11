Les quatre astronautes emmenés en orbite par la capsule Dragon de la société privée SpaceX sont montés mardi à bord de la Station spatiale internationale (ISS).Le vaisseau "Resilience" s'est amarré mardi à 05h01 HB, selon des images diffusées en direct sur internet par la Nasa, l'agence spatiale américaine, qui espère ne plus avoir à dépendre des fusées russes pour rejoindre l'ISS. Les quatre astronautes ont ensuite flotté en apesanteur à travers le sas jusque dans la station, où ils ont été accueillis par les trois membres d'équipage. "Merci de me permettre de vous dire bonjour à tous", a déclaré la cheffe des programmes habités de la Nasa, Kathy Leuders, dans une vidéo transmise aux astronautes. "Je voulais juste vous dire à quel point nous sommes fiers de vous." La capsule, baptisée "Resilience", a été lancée par une fusée Falcon 9 réutilisable de la firme privée SpaceX, le nouveau moyen de transport spatial de la Nasa après neuf ans de dépendance envers la Russie et le premier engin à être qualifié par la Nasa pour transporter des êtres humains depuis la navette spatiale, il y a presque 40 ans. La fusée Falcon avait décollé à l'heure prévue lundi soir du centre spatial Kennedy, en Floride (sud-est des Etats-Unis), avec Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker et Soichi Noguchi sanglés dans la capsule Dragon fixée au sommet. "C'était un sacré lancement", a commenté le commandant Michael Hopkins une fois en orbite. Les astronautes, qui ont rejoint dans la station deux Russes et une Américaine, resteront six mois dans le laboratoire orbital, filant autour de la Terre à 400 km au-dessus des océans. (Belga)