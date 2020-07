La formation NTT s'est adjugé le classement général du Tour de France virtuel, dont la 6e et dernière étape, dimanche, a été remportée par l'Australien Will Clarke (Trek-Segafredo).Lors de la dernière étape, longue de 42,8 km avec arrivée sur les Champs-Elysées comme le "vrai" Tour de France, Clarke a devancé l'Italien Filippo Ganna (Ineos) et le Sud-Africain Ryan Gibbons (NTT). L'équipe NTT a conforté sa première place au général avec aussi les places d'honneur du Norvégien Rasmus Tiller (4e), de l'Allemand Maximilian Walscheid (6e) et du Norvégien Edvald Boasson Hagen (9e). Gijs Van Hoecke (CCC) s'est classé 10e. Au général, la formation NTT s'impose avec 500 points devant Rally (267) et Trek-Segafredo (232). Chez les dames, l'Américaine Lauren Stephens s'est adjugée la dernière étape, scellant la victoire finale de l'équipe TIBCO-Silicon Valley Bank. La Britannique April Tacey (Drops) a pris la deuxième place, devant la Canadienne Georgia Simmerling (Twenty20). Lotte Kopecky (Lotto Soudal Ladies) a fini 10e. TIBCO-Silicon Valley Bank est sacrée avec 499 unités, devant Twenty 20 (306) et Drops (292). Le Tour de France virtuel était organisé par ASO, l'organisateur du Tour de France, sur rouleaux via la plateforme Zwift. Le Tour de France débute le 29 août à Nice. (Belga)