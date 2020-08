Jaroslaw Kaczynski, l'homme fort polonais et chef de la majorité nationale conservatrice du PiS (Droit et justice), a annoncé mercredi un changement de date et une réduction des effectifs au sein du gouvernement polonais.Le remaniement aura lieu dans le courant du mois de septembre et au plus tard début octobre, a déclaré mercredi M. Kaczynski à l'agence de presse PAP. Mais le remaniement n'affecte pas le poste de chef du gouvernement, car celui-ci reste la possession de Mateusz Morawiecki. Le président du parti n'a donné aucune explication sur les autres changements attendus. M. Kaczynski, 71 ans, actuellement parlementaire et qui n'a plus aucune responsabilité gouvernementale, est considéré comme l'homme fort de la politique polonaise. Le PiS gouverne avec une majorité absolue depuis 2015. Le président polonais Andrzej Duda est également issu des rangs du PiS conservateur. Le chef du parti, M. Kaczynski, a déclaré que le nombre de ministres et de leurs administrations serait réduit de vingt à l'heure actuelle à douze ou onze. Cela permettrait au gouvernement d'agir plus rapidement et plus efficacement à l'avenir. (Belga)