L'horeca pousse au respect des règles à l'ouverture des terrasses sous le #TournéeSociale

Cinq partenaires du secteur des boissons et de l'alimentation lancent vendredi une campagne virtuelle en vue de la réouverture des terrasses samedi. Sous le hashtag #TournéeSociale, ils encouragent les citoyens à respecter les règles sanitaires pour que cette réouverture se déroule "dans les meilleures conditions" et assurer ainsi sa pérennité.Concrètement, la Fédération de l'industrie alimentaire belge (Fevia), Horeca Vlaanderen, la Fédération belge des distributeurs en boissons (Febed), celle des vins et spiritueux Vinum et Spiritus, ainsi que les Brasseurs belges invitent les citoyens attablés aux terrasses à poster une photo où les mesures contre le coronavirus sont visiblement respectées, accompagnée du hashtag #TournéeSociale sur les réseaux sociaux ou du cadre ad hoc sur leur photo de profil Facebook. L'objectif pour chacun: profiter d'un moment convivial en toute sécurité, tout en soutenant un secteur déjà soumis à rude épreuve par la crise sanitaire. En respectant les heures d'ouverture, prévues de 08h00 à 22h00, "vous aidez les restaurateurs et le personnel. Ne restez pas plus longtemps que prévu", demande le secteur. "Gardez une distance appropriée" de 1,5 mètre entre chaque table et "ne rassemblez donc pas les tables dès lors que vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez". "Profitez avec modération: n'oubliez pas de vous hydrater régulièrement avec une boisson non-alcoolisée", conseille-t-il encore. Enfin, "respectez les mesures: manger et boire n'est autorisé que si vous êtes assis. Dès que vous vous levez, vous devez porter un masque", rappellent les cinq fédérations. "Ensemble, opérateurs et clients doivent faire en sorte que les terrasses demeurent 'sécurisées'", concluent-elles. Lancée à la veille de la réouverture, cette campagne se poursuivra jusqu'au 31 mai. (Belga)

