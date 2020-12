Après son match nul contre le Shakhtar et son élimination de la scène européenne en milieu de semaine, l'Inter est parvenu à se remettre sur de bons rails en renversant Cagliari (1-3) dimanche lors de la 11e journée de Serie A. Romelu Lukaku a scellé la victoire des siens au bout du temps additionnel.Les Nerazzurri ont pourtant dû courir derrière le score après un goal de Riccardo Sottil (1-0, 42e). Les troupes d'Antonio Conte ont marqué à deux reprises sur corner dans le dernier quart d'heure. Nicolo Barella a égalisé d'une belle reprise de volée (1-1, 77e) et Danilo D'Ambrosio a donné l'avantage aux siens d'une tête après un corner joué en deux temps (1-2, 84e). Alors que les Sardes tentaient d'accrocher le nul, Romelu Lukaku a converti une rapide contre-attaque. Parti de sa moitié de terrain, le Diable Rouge a dribblé le gardien adverse dans le rond central avant de marquer dans le but vide (1-3, 90e+4). Peu en vue en Ligue des Champions contre le Shakhtar, 'Big Rom' a inscrit son 9e but de la saison en Serie A. Au classement, l'Inter a grimpé à la 2e place avec 24 points, deux longueurs derrière son voisin de l'AC Milan qui accueillera Parme ce dimanche soir. Cagliari est 12e (12 pts). (Belga)