L'intercommunale inBW a présenté jeudi son projet destiné à soutenir les communes et la province du Brabant wallon dans la mise en oeuvre de leur politique locale Energie-Climat (Pollec) et la poursuite des objectifs de la Convention des Maires. Celle-ci prévoit notamment d'atteindre et dépasser l'objectif européen de réduction des émissions de CO2 de 40% à l'horizon 2030, et de développer les énergies renouvelables. L'Intercommunale va mettre à disposition des communes et de la province une plateforme numérique spécifique, qui aidera à la concrétisation et à l'évaluation de ces engagements.Parmi les objectifs stratégiques d'inBW pour la période 2020-2022 figurent la digitalisation et la décarbonation du territoire. L'intercommunale a dès lors lancé en 2019 un marché public pour mettre à disposition des licences d'utilisation d'une plateforme numérique pour ses membres. La société Futureproofed (www.futureproofed.com) a été retenue et une convention sera proposée aux communes et à la Province, pour être signée au plus tard le 31 mars. InBW mettra les licences à disposition mais prévoit également de fournir ses locaux pour des séances de formation et d'évaluation, avec l'espoir que toutes les communes participent par souci de cohérence sur l'ensemble du territoire provincial. Concrètement, en utilisant cette plateforme numérique, les communes et la province disposeront d'un outil pour réaliser un état des lieux de leur empreinte carbone grâce aux différentes données disponibles et aux projections d'émissions de CO2 et de consommations énergétiques. Sur cette base, elles pourront ensuite fixer des objectifs de réduction de gaz à effet de serre ou encore calculer leur potentiel de production d'énergie renouvelable, tout en chiffrant ces investissements. La plateforme permet aussi aux communes de partager leurs informations pour enrichir leurs plans d'action, et de diffuser l'information aux citoyens, aux entreprises et aux acteurs locaux pour les impliquer et les encourager à agir. En plus de soutenir les communes via la mise à disposition des licences d'utilisation, l'organisation de formations et de séances d'échange d'expérience, inBW bénéficiera aussi sur cette plateforme d'un compte coordinateur. L'intercommunale disposera dès lors d'une vue d'ensemble sur le dispositif. Elle pourra ainsi suggérer des mesures à mettre en oeuvre et superviser les objectifs à réaliser sur l'ensemble du territoire du Brabant wallon. (Belga)