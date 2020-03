Les autorités iraniennes ont annoncé samedi 123 décès de plus dus à la maladie Covid-19, ce qui porte à 1.556 le bilan officiel de l'épidémie de nouveau coronavirus en Iran, un des pays les plus touchés avec l'Italie et la Chine.Selon le porte-parole du ministère de la Santé, Kianouche Jahanpour, plus de 966 nouveaux cas de contamination ont été confirmés au cours des dernières 24 heures, et 20.610 personnes au total ont contracté le virus en Iran. (Belga)