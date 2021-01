Dès vendredi soir et jusqu'à dimanche matin, les usagers de la route devront se montrer prudents en raison des conditions météorologiques, avertit vendredi l'IRM qui a émis une alerte jaune pour les conditions glissantes.Dans la nuit de vendredi à samedi, les gelées seront généralisées. Il faudra donc être vigilant concernant les plaques de givre ou de glace en de nombreux endroits. Samedi, en début d'après-midi, une zone de neige atteindra l'ouest du pays. Elle gagnera le centre en milieu d'après-midi et finalement l'est du pays en début de soirée. Une accumulation de neige sera possible en de nombreux endroits, au moins temporairement. Elle sera comprise entre 5 et 10 centimètres dans les provinces de Namur, Liège et Luxembourg. Dans ces trois provinces, l'alerte jaune sera de mise jusqu'à dimanche vers 10h00 alors qu'elle sera levée quelques heures plus tôt sur le reste du territoire. (Belga)