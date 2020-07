L'Italie a perdu plus d'un demi-million d'habitants en cinq ans avec la baisse des naissances et la hausse des départs à l'étranger, non compensées par les arrivées d'étrangers, a annoncé lundi l'Institut national des statistiques (Istat)."Au 31 décembre 2019, la population résidente en Italie était de 60.244.639 personnes, presque 189.000 de moins qu'au début de l'année. Par rapport à la même date de 2014, elle diminue de 551.000 personnes, confirmant la persistance de la baisse démographique qui a caractérisé ces cinq dernières années", écrit l'Istat. En outre, l'Italie fait face à un nouveau record négatif de naissance après celui de 2018, selon l'Istat. À peine 420.170 naissances ont été enregistrées, soit environ 19.000 en moins sur un an. "La dynamique naturelle négative de la population se poursuit et enregistre encore une fois un déficit significatif dans la 'substitution naturelle' entre nouveaux-nés et décédés, en ligne avec la tendance négatives depuis plusieurs années", ajoute l'organisme, avec les décès dépassant de 214.000 les nouvelles naissances en 2019. La population italienne est "caractérisée par un vieillissement démographique accentué" rappelle l'Istat et les arrivées d'étrangers qui vont "en se ralentissant" ne peuvent qu'"atténuer" la baisse globale de la population. L'Italie accueille sur son territoire des citoyens de 194 nationalités différentes, dont une cinquantaine avec au moins 10.000 résidents dans la péninsule. Les cinq premières nationalités en termes de résidents - les Roumains (1,208 million), les Albanais (441.000), les Marocains (432.000), les Chinois (305.000) et les Ukrainiens (240.000) - représentent à elles seules presque la moitié des étrangers présents en Italie, souligne l'Istat. (Belga)