L'Italie relâchera quelques mesures restrictives dans 16 régions à partir de lundi, a annoncé le ministre de la Santé. Le Latium (Rome) et la Lombardie (Milan) font partie des régions qui passeront de l'orange au jaune sur le système de classification des risques covid dans le pays.Dans ces zones, le service à table sera à nouveau permis dans les bars, les cafés et les restaurants durant la journée. A partir de 18h, les établissements devront repasser en mode livraison ou point de collecte. Les musées pourront aussi rouvrir leurs portes du lundi au vendredi. Mais le couvre-feu restera de mise de 22h à 5h, tout comme l'interdiction de voyages entre régions. Plus aucune région de la Botte ne se trouve dans la classification "rouge". Seules certaines zones, dont la Sicile, sont encore en "orange". Ces distinctions sont basées sur le niveau d'infection. Le Rt était de 0,84 mi-janvier. Près de 2 millions de personnes ont déjà été vaccinées en Italie. (Belga)