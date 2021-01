Sofia Goggia a décroché sa deuxième victoire de saison. Samedi sur les pentes de la station autrichienne de Sankt Anton am Arlberg, l'Italienne a largement devancé l'Autrichienne Tamara Tippler et l'Américaine Breezy Johnson au terme de cette 12e manche de la Coupe du monde de ski alpin.Goggia, 28 ans, a dominé de la tête et des épaules un parcours long de 35 portes et disputé sous le soleil autrichien. Elle a signé le temps de 1:24.06, terminant avec une marge de 96 centièmes sur Tippler et 1.04 sur Breezy. La Bergamasque, championne olympique de la discipline à Pyeongchang en 2018, s'offre son 9e succès en Coupe du monde, le 6e en descente. Goggia domine le classement de la Coupe du monde de la spécialité avec 280 points. Elle devance la Suissesse Corinne Suter (220), 6e du jour, et Johnson (180). Dimanche se tiendra une seconde course à St Ankton, un Super-G. (Belga)