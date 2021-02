L'occupante d'une maison et un pompier blessés dans un incendie à Herve

Un incendie s'est déclaré durant la nuit de vendredi à samedi dans une maison unifamiliale de l'avenue des Cerisiers à Herve, a indiqué la zone de secours Vesdre Hoëgne et Plateau qui est intervenue sur place.A l'arrivée des services de secours, l'incendie était pleinement développé et l'occupante des lieux a été extirpée du premier étage via une échelle. La victime, dans un état grave, a été prise en charge par le SMUR Tourelle et l'ambulance de Battice avant d'être transférée vers le service des grands brûlés du CHU de Liège, ajoute la zone de secours. Un pompier a également été légèrement brûlé lors de l'intervention. Il a été admis à l'hôpital pour y recevoir des soins puis a rapidement pu regagner son domicile. L'origine du sinistre est inconnue. Les dégâts matériels sont importants, la maison est inhabitable. (Belga)

