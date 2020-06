L'Olympiacos s'est imposé 0-1 sur la pelouse du PAOK Salonique, dimanche, lors de la 1re journée des playoffs.Au sortir de trois mois de coupure forcée, le championnat grec a repris ce week-end avec la 1re journée d'une phase finale comprenant deux mini-championnats, l'un pour le titre (six équipes), l'autre pour la relégation (huit équipes). Une reprise en force, avec directement le choc entre les deux premiers du classement. Youssef El Arabi a inscrit l'unique but de la rencontre à la 23e minute. L'Olympiacos (69 points) compte désormais 17 points d'avance sur le PAOK et se rapproche d'un 45e titre national, trois ans après son dernier sacre. (Belga)