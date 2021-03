A quelques jours de Pâques et à deux semaines du début du Ramadan, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié mercredi des recommandations sur les rassemblements religieux en Europe, appelant à les organiser à l'extérieur dans les pays où des rassemblements sont encore autorisés."Dans les pays confrontés à une importante circulation du virus, les réunions virtuelles, le report ou la réduction de la taille de ces rassemblements doivent être sérieusement envisagés", écrit l'OMS Europe dans un communiqué englobant les fêtes religieuses du printemps. De façon générale, "tout office religieux devrait avoir lieu à l'extérieur quand c'est possible ou être limité en taille ou en durée, avec une distanciation sociale, de l'aération, de l'hygiène des mains et l'usage de masques", recommande l'organisation onusienne. "Une meilleure option est que les gens célèbrent avec ceux avec qui ils vivent", suggère également l'OMS, en rappelant d'éviter tout contact en cas de symptôme ou de quarantaine. Quant aux rassemblements intérieurs, sans les proscrire formellement, l'OMS rappellent qu'ils sont "particulièrement risqués, même les petits", parce qu'ils rassemblent des participants de différents foyers. Les chrétiens célèbrent Pâques dimanche au terme de la semaine sainte, tandis que les Juifs célèbrent Pessa'h. Quant aux musulmans, le Ramadan doit débuter le 13 avril jusqu'au 12 mai. (Belga)