Le patron de l'OMS a promis lundi de tout faire pour connaître l'origine du virus ayant provoqué la pandémie de Covid-19, rejetant les accusations selon lesquelles l'agence onusienne est trop complaisante envers la Chine."Nous voulons connaître l'origine et nous ferons tout pour la connaître", a promis Tedros Adhanom Ghebreyesus, dont l'agence espère envoyer rapidement une équipe scientifique internationale sur le terrain dans la région chinoise de Wuhan, considérée comme le berceau de la pandémie. "La position de l'OMS est très, très claire: nous devons connaître l'origine de ce virus, car cela peut nous aider à prévenir de futures épidémies", a-t-il dit. Il a souligné qu'il s'agissait d'une "question technique" et déploré que certains l'aient "politisée". Les États-Unis -le pays le plus ravagé par la pandémie avec plus de 262.000 morts- ont publiquement accusé Pékin de cacher des choses et l'OMS de trop se plier à la volonté des autorités chinoises. D'autres États membres, tout en étant moins critiques, soupçonnent toutefois Pékin de freiner le processus. L'équipe internationale composée d'une dizaine de scientifiques reconnus dans leurs différents domaines de compétences a pour mission de remonter aux origines du virus et de savoir comment il s'est transmis à l'homme, mais elle n'a pour l'instant pas pu se rendre en Chine, où la pandémie a démarré fin 2019. (Belga)