L'Organisation mondiale de la santé a mis à jour vendredi ses recommandations concernant le port du masque, et recommande désormais son port en cas de "transmission généralisée" et lorsqu'il est difficile de maintenir une distance physique."Compte tenu de l'évolution des données, l'OMS conseille aux gouvernements d'encourager le grand public à porter des masques lorsque la transmission est généralisée et la distance physique difficile, par exemple dans les transports publics, dans les magasins ou dans d'autres milieux fermés ou très fréquentés", a déclaré le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, au cours d'une conférence de presse virtuelle. (Belga)