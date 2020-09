Le mouvement d'opposition au régime du président du Bélarus Alexander Loukachenko a été proposé par quatre des cinq plus grandes familles politiques du Parlement européen pour l'obtention du Prix Sakharov, qui honore chaque année les défenseurs des droits humains et des libertés fondamentales."L'opposition démocratique en Biélorussie, représentée par le Conseil de coordination, une initiative lancée par des femmes courageuses et des personnalités issues de la sphère politique et de la société civile", est proposée par le PPE (démocratie chrétienne), le S&D (socialistes) et Renew Europe (libéraux et centristes). Les eurosceptiques du CER veulent également récompenser "l'opposition démocratique en Biélorussie", mais plus spécifiquement à travers la personne de Svetlana Tikhanovskaïa. Les écologistes (Verts/ALE) et l'extrême gauche (GUE/NGL) avancent quant à eux les militants de Guapinol et Berta Caceres, militante amérindienne écologiste abattue le 2 mars 2016 après s'être battue pendant plus de deux décennies contre l'accaparement illégal des terres, l'abattage illégal et des mégaprojets tels que des barrages. Les autres nominés sont Najeeb Moussa Michaeel, archevêque de Mossoul (Irak) et un groupe de militants LGBTI de Pologne. Le lauréat 2020 du Prix Sakharov sera dévoilé le 22 octobre au terme d'une réunion de la conférence des présidents du Parlement européen. Le prix sera officiellement décerné le 16 décembre. (Belga)