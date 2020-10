L'ouragan Delta, 10e tempête de l'année à toucher terre aux Etats-Unis, un record

L'ouragan Delta a atteint vendredi en début de soirée les côtes de la Louisiane, devenant ainsi la 10e tempête de l'année à toucher terre aux Etats-Unis, un record. L'Etat du sud du pays a déjà été sévèrement frappé par les intempéries ces derniers mois.Delta a touché terre près de la ville côtière de Cameron vers 18h00 heure locale, en catégorie 2 sur une échelle de 5, avec des vents allant jusqu'à 155 km/h, selon le centre national des ouragans (NHC). L'ouragan est devenu la 10e tempête portant un nom à frapper les Etats-Unis cette année, un chiffre jamais atteint. Six d'entre elles ont touché, à des degrés divers, la Louisiane. Les autorités appellent depuis plusieurs jours les quelque 75.000 habitants de Lake Charles à évacuer, car cette ville, connue pour ses raffineries de pétrole, est sur la trajectoire de la tempête. Avec Delta, le NHC a averti qu'une "onde de tempête potentiellement mortelle" était prévue le long de certaines parties de la côte nord du golfe du Mexique, du Texas jusqu'au Mississippi, avec une houle prévue pouvant atteindre trois mètres. Dix millions de personnes sont concernées par cet avertissement. L'ouragan a balayé plus tôt dans la semaine le sud-est du Mexique, où il a déraciné des arbres et abattu des lignes électriques dans la péninsule du Yucatán mais sans, apparemment, causer de décès. Cette tempête est la 25e portant un nom dans une saison des ouragans dans l'Atlantique inhabituellement agitée, durant laquelle plusieurs records ont été battus. A cause de l'épuisement de la liste des noms latins prévus, les météorologues ont commencé à les identifier avec l'alphabet grec. (Belga)

