Au moins une vingtaine de personnes ont été tuées au Mexique à la suite d'inondations liées au passage voisin de l'ouragan Eta qui a fait près de 180 morts et des milliers de sinistrés dans six autres pays d'Amérique centrale, ont annoncé les autorités.Les victimes, pour la plupart emportées par le courant des cours d'eaux en crue, ont été localisées dans la région du Chiapas, frontalière avec le Guatemala, le pays le plus touché par Eta qui y a causé la mort de quelque 150 personnes. Une dizaine de corps ont été retrouvés dans une rivière située dans la localité de Chenalho, a précisé le gouvernement régional du Chiapas, dans un communiqué. Les fortes pluies ont également provoqué des glissements de terrain et la coupure d'une vingtaine de routes dans cet Etat à majorité indigène, l'un des plus pauvres du Mexique. Eta, qui avait touché terre mardi en puissant ouragan de catégorie 4 avec des vents de 140 km/h, s'est progressivement affaibli en passant sur le Nicaragua et le Honduras. Ses pluies torrentielles ont aussi affecté le Costa Rica, le Panama et le Salvador. Désormais rétrogradé en dépression tropicale, il devait se renforcer au-dessus de la mer des Caraïbes pour menacer dimanche Cuba, ainsi que la Jamaïque, les Iles Caïmans et le sud de la Floride. (Belga)