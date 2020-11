Le puissant ouragan Eta de catégorie 4 a touché terre tôt mardi matin sur les côtes caraïbes du Nicaragua, accompagné de vents violents et de pluies torrentielles, ont annoncé les autorités nicaraguayennes.Des toitures ont été emportées et des arbres arrachés par le vent. "L'impact a été de catégorie 4 sur l'échelle de Saffir-Simpson", soit avec des vents maximums compris entre 210 et 249 km/h, a indiqué Marcio Baca, le directeur de l'institut nicaraguayen d'Etudes territoriales (Ineter). (Belga)