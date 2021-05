La "flambée de violence significative" dans la bande de Gaza et à Jérusalem-Est "doit cesser immédiatement", a lancé lundi soir un porte-parole du chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell."Les tirs de roquettes depuis la bande de Gaza sur des populations civiles en Israël sont totalement inadmissibles et nourrissent une escalade", a ajouté le porte-parole dans un communiqué. Tirs de roquettes, frappes meurtrières contre le Hamas, heurts entre policiers et manifestants palestiniens à Jérusalem: Israël et les Palestiniens sont engagés dans l'une des plus importantes escalades de violences des dernières années. L'UE a multiplié les appels aux deux parties. "La flambée de violence significative en Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est, ainsi qu'à Gaza et dans ses environs, doit cesser immédiatement", a-t-elle déclaré. "Tous les dirigeants ont la responsabilité d'agir contre les extrémistes. Le statu quo des lieux saints doit être pleinement respecté", poursuit-elle. "Nous réitérons notre appel à toutes les parties à s'engager dans des efforts de désescalade. Il faut en priorité éviter de nouvelles victimes civiles", dit encore l'UE. (Belga)